ترامب: وقف إطلاق النار في غزة متين

وصف الرئيبس الأميركي دونالد ترامب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه متين للغاية وليس هشا.

وفي مقابلة صحفية مع شبكة "سي بي إس" بثت فجر اليوم الاثنين، قال ترامب إنه سيجبر حركة حماس على التعجيل بنزع سلاحها إنْ أراد.

وأضاف أنه يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم تحسن التصرف، وفق تعبيره.

وتابع أنه عمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل متناغم للغاية وضغط عليه لما رأى منه أشياء لم تعجبه.

ووصف الرئيس الأميركي نتنياهو بأنه الشخص الذي كانت تحتاج له إسرائيل في وقت الحرب، مكررا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعرض لـ"ظلم كبير" في إسرائيل، وتحدث عن تدخل ما لمساعدته قليلا.

وترى واشنطن وتل أبيب أن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يفضي إلى نزع سلاح حماس، في حين تؤكد الحركة أن نزع سلاح المقاومة وإدارة القطاع لن تناقش إلا ضمن الإطار الوطني الفلسطيني.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخرقته إسرائيل عشرات المرات.