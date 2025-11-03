بلاغ عن محاولة تسلل إلى سفينة قبالة سواحل الصومال

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين أنها تلقت بلاغا عن محاولة مجموعة من الأشخاص الصعود على متن سفينة كانت تبحر في المياه الواقعة شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت الهيئة في بيانها أن "القبطان أفاد بمحاولة 4 أشخاص غير مصرح لهم الصعود إلى السفينة"، مؤكدة أن "جميع أفراد الطاقم بخير، وهم يواصلون رحلتهم إلى ميناء الوصول التالي".

وأضافت أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث، مشددة على ضرورة أن تتوخى السفن الحذر أثناء عبورها في المنطقة.

ورغم أن الهيئة البريطانية لم تشر إلى محاولة قرصنة فإن أعمال القرصنة انخفضت بشكل كبير بعد ذروتها في العام 2011 مع نشر سفن حربية دولية وإنشاء قوة الشرطة البحرية في بونتلاند أو وضع حراس مسلحين على متن السفن التجارية.