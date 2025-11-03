بدء محاكمة غير مسبوقة للنائب العام في إسبانيا

في سابقة من نوعها في تاريخ إسبانيا الحديث، بدأت في العاصمة مدريد محاكمة النائب العام للدولة ألفارو غارسيا أورتيز بتهمة انتهاك سرية التحقيق القضائي وإفشاء المعلومات.

ويُعد ألفارو غارسيا أحد المسؤولين الأعلى رتبة في إسبانيا، وقد تم تعيينه في المنصب عام 2022 من قبل الحكومة اليسارية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي يواجه حاليا سلسلة من قضايا الفساد قد تطول محيطه السياسي المقرب.

ويُتهم رئيس النيابة العامة الإسبانية بتسريب رسالة إلكترونية سرية إلى الصحافة تتعلق بتحقيق يستهدف زوج رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، وهي نجمة صاعدة في الحزب الشعبي (المعارضة اليمينية).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها في مدريد أن المدعي العام وصل إلى مكان المحاكمة وجلس بجانب محاميه الذين حضروا معه.

ويتعين على المحكمة العليا (أعلى مؤسسة قضائية في إسبانيا) أن تقرر بحلول 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ما إذا كان النائب العام قد انتهك عمدا سرية التحقيق بهدف الإضرار بصورة دياز أيوسو.

يذكر أن لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ استجوبت يوم الخميس الماضي رئيس الوزراء، بشأن قضية فساد استهدفت شخصين كانا مستشارين له في الحزب الاشتراكي.

وفي السياق، يتوقع أن تحاكَم بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء قريبا في قضية أخرى تتعلق بفساد واستغلال نفوذ، بينما يواجه شقيقه ديفيد اتهامات باستغلال النفوذ في قضية ثالثة.

من جانبه، ندد بيدرو سانشيز بهذه المحاكمات، واعتبرها تندرج في إطار حملة لزعزعة الاستقرار يشنها الحزب الشعبي واليمين المتطرف.