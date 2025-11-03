الصين تطرد اثنين من كبار المسؤولين السابقين من الحزب الشيوعي

أعلنت أعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين اليوم الاثنين طرد اثنين من كبار المسؤولين السابقين بالحكومة من الحزب الشيوعي، لارتكابهما "انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون".

وأفادت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي في بيانين منفصلين بأن الإجراءات استهدفت وانغ جيان جيون نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية السابق، وشيو شيان بينغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح السابق، مرجحة تلقي الاثنين رشاوى.

وتُعد حملات مكافحة الفساد من السمات البارزة لسياسات الرئيس الصيني شي جين بينج، منذ توليه السلطة عام 2012، وقد أسفرت عن الإطاحة بآلاف المسؤولين.

وخضع جيش التحرير الشعبي لعملية تطهير واسعة النطاق لمكافحة الفساد منذ عامين واستبعدت الهيئة التشريعية الوطنية خلال تلك الحملة 9 جنرالات جيش و4 مديرين تنفيذيين على الأقل في قطاع صناعات الدفاع الجوي، ومن بينهم مسؤولون بالقوة الصاروخية الإستراتيجية للجيش التي تشرف على الصواريخ التكتيكية والنووية.

كما استهدفت سلطات مكافحة الفساد عدة شخصيات في القطاع المالي والمصرفي الصيني.