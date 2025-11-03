إسرائيل تهدم منزلين في بيت لحم واعتداءات للمستوطنين بنابلس

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الاثنين، منزلين فلسطينيين في قرية الولجة غربي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في حين أحرق مستوطنون مركبة فلسطينية في قرية جنوبي نابلس شمالي الضفة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلين فلسطينيين في قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم، بزعم "البناء دون ترخيص".

وقال رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، لوكالة الأناضول، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في منطقة عين جويزة، وشرعت بهدم منزل المواطن أدهم أبو رزق، الذي كان يؤوي 9 أفراد، دون السماح لهم بإخراج ممتلكاتهم.

كما هدمت القوات الإسرائيلية شقة سكنية تقع في الطابق الرابع من إحدى العمارات، دون إنذار مسبق، بذريعة عدم الترخيص.

وأشار الأعرج إلى أن قرية الولجة تتعرض لهجمة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى التضييق على السكان ودفعهم للرحيل عنها، خاصة أنها تقع على جبال مطلة على مدينة القدس، وقد عزلها جدار الفصل العنصري عن المدينة، واقتطع منها عشرات الدونمات.

وتقسم سلطات الاحتلال القرية إلى مناطق تتبع إداريا لبلدية القدس، وأخرى مصنفة "ج"، وتُنفذ عمليات الهدم في كلا الجانبين بذريعة البناء غير المرخص.

وفي نابلس، قال شهود عيان إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرية جوريش جنوبي المدينة شمالي الضفة الغربية، وأضرموا النار في مركبة فلسطينية، وخطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران المنازل.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية فقد ارتكب المستوطنون خلال العامين الماضيين أكثر من 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 36 فلسطينيا، وتهجير 33 تجمعا بدويا، إضافة إلى إقامة 114 بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ محتلة.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصعيدا غير مسبوق من قبل الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1065 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

كما نفذت سلطات الاحتلال 1014 عملية هدم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلا مأهولا، و244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وتجارية، منذ بدء العدوان على غزة.