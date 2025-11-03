دعوة أوروبية لضبط النفس بعد فوز الرئيسة التنزانية بالانتخابات

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التنزانية إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس حفاظا على الأرواح"، عقب أعمال عنف رافقت إعادة انتخاب الرئيسة سامية صولحو حسن، في اقتراع أثار جدلا واسعا بشأن نزاهته.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، في بيان الأحد، إن بروكسل "تشعر بقلق بالغ إزاء العنف، وقطع الإنترنت، والتقارير عن مخالفات انتخابية في بعض المناطق"، مؤكدة أن "التقارير الموثوقة عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى مقلقة للغاية".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الفترة السابقة للانتخابات شابتها "تقارير عن اختطاف واختفاء وأعمال عنف حدّت من الفضاء المدني والديمقراطي"، مطالبًا بالإفراج عن جميع القادة السياسيين المعتقلين، وضمان محاكمات عادلة، وفتح تحقيقات شفافة في تلك الانتهاكات.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الوضع، وحث جميع الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد.

كما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوجود تقارير "موثوقة" عن قتلى في دار السلام ومدن أخرى.

رفض للنتائج

وأعلنت المعارضة الرئيسية في البلاد، ممثلة في حزب "تشاديما"، رفضها القاطع للنتائج التي منحت حزب "شاما تشا مابيندوزي" الحاكم 97.66% من الأصوات، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقال الحزب في بيان عبر منصات التواصل إن "المظاهرات التي عمت البلاد دليل واضح على أن المواطنين لم يشاركوا في ما يسمى انتخابات، وأنهم يرفضون أي سلطة منبثقة عن هذه العملية المعيبة".

وفي مراسم تسلمها شهادة الفوز من لجنة الانتخابات في العاصمة دودوما، أشادت حسن (65 عاما) بتصويت التنزانيين "الكاسح" لقيادة امرأة.

وقالت إن "الانتخابات انتهت، وحان وقت توحيد البلاد، لا لهدم ما بنيناه خلال أكثر من ستة عقود".

إعلان

وأضافت أن حكومتها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان استقرار البلاد.

أرقام متضاربة

بينما تحدثت المعارضة عن سقوط نحو 700 قتيل استنادا إلى شبكة من المستشفيات والعيادات، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية وأمنية أن أعداد الضحايا "بالمئات"، في حين نفت الحكومة هذه الأرقام.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد أشارت في تقرير حديث إلى أن فترة حكم الرئيسة سامية حسن شهدت "حملة غير مسبوقة على المعارضين السياسيين"، شملت تقييد حرية التعبير، وحجب منصات رقمية، واعتقال أصوات ناقدة.