اعتقال المدعية العسكرية في إسرائيل بسبب تسريب "سدي تيمان"

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعتقال المدعية العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي في إطار التحقيق بتسريب فيديو تعذيب الأسير الفلسطيني بمعتقل سدي تيمان، وذلك بعد اختفائها أمس الأحد لساعات عدة، وسط تكهنات باحتمال إقدامها على الانتحار.

وقال بن غفير في منشور على تليغرام اليوم الاثنين "تم الاتفاق في ضوء أحداث ليلة أمس على أن تتصرف مصلحة السجون بيقظة إضافية، لضمان سلامة الموقوفة في مركز التوقيف حيث تم وضعها قيد الاحتجاز".

وفي غضون ذلك، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه يُعتقد أن المدعية العسكرية لم تحاول الانتحار وأنها حاولت التخلص من أحد هواتفها في البحر.

وقد أجرت قوات كبيرة من الشرطة والجيش عمليات بحث واسعة للوصول إلى يروشالمي أمس الأحد بعد فقدان الاتصال بها وانتشار أنباء عن احتمال إقدامها على الانتحار على خلفية حملة التحريض التي استهدفتها من جانب اليمين الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

عمليات البحث تسفر عن العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية المقالة اللواء يروشالمي#فيديو pic.twitter.com/7wgyCz4q5N — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 2, 2025

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي أن يروشالمي استقالت من منصبها في إطار التحقيق بشأن الفيديو المسرب الذي بثته القناة الـ12 الإسرائيلية في أغسطس/آب 2024، والذي يُظهر تعذيبا واعتداء جنسيا على أسير فلسطيني على يد جنود إسرائيليين في معسكر سدي تيمان بصحراء النقب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المدعية العسكرية تحملت مسؤولية تسريب الفيديو.

ووثق الفيديو جانبا مما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، ولا سيما مع اتساع نطاق التعذيب والانتهاكات تزامنا مع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة على مدى عامين، حيث استشهد عشرات الأسرى في السجون بحسب ما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.