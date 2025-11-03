ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شمال أفغانستان

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول حكومي أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين ولايتي بلخ وسمنجان شمالي البلاد ارتفع إلى 20 قتيلا وأكثر من 300 جريح.

واضاف المسؤول أن فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية وصلت إلى المناطق المتضررة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المحلية مقتل 7 أشخاص وإصابة 150 إثر زلزال بشدة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب في وقت مبكر اليوم مناطق في شمال أفغانستان، قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 28 كيلومترا قرب مدينة خُلم التي تقع شرق مدينة مزار شريف ويقطنها نحو 65 ألف شخص.

وشعر بالهزة القوية سكان مناطق بعيدة، بينها العاصمة كابل، وقالت الوكالة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث إنه سيتم الإعلان عن أي خسائر محتملة في الأرواح أو الممتلكات.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الزلزال ضرب ولاية سمنجان، وشعر به سكان الولايات والدول المجاورة مثل ترکمانستان وأوزبكستان.

وتسببت الهزة القوية في أضرار بمدينة مزار شريف التي تقع في ولاية بلخ ويسكنها أكثر من نصف مليون شخص.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي جانبا من عمليات البحث عن محاصرين تحت ركام المباني المدمرة وانتشال الضحايا.

وأواخر أغسطس/آب الماضي ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ولايات في شرق أفغانستان متاخمة لباكستان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة 3600 آخرين، كما تسبب في تدمير أكثر من 6700 منزل.