اجتماع في إسطنبول لمناقشة المرحلة المقبلة في غزة

يلتقي وزراء خارجية دول إسلامية في مدينة إسطنبول التركية اليوم الاثنين في اجتماع يخصص للبحث في المرحلة المقبلة في قطاع غزة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بناء على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشارك في اجتماع الاثنين 7 دول هي تركيا والسعودية وقطر والأردن والإمارات وباكستان وإندونيسيا.

وسبق لزعماء وقادة هذه الدول أن التقوا ترامب في أواخر سبتمبر/أيلول على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تلا اجتماعهم حينها إعلان ترامب عن خطته بشأن غزة.

"الاتفاق لا يكفي"

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي إن اجتماع اسطنبول هدفه "تقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سويا في المرحلة المقبلة"، معتبرا أن "خطة سلام بدأت تتبلور، وهي تمنح بصيص أمل للجميع".

وأكد فيدان أن المباحثات ستتناول أسئلة من قبيل "ما العقبات أمام تنفيذها؟ ما التحديات التي يجب تجاوزها؟ ما الخطوات التالية؟ عمّ سنتباحث مع أصدقائنا الغربيين؟ وما أشكال الدعم المتاحة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة؟".

وقال خلال منتدى في إسطنبول "يجب أن نضع حدا للمجزرة في غزة. وقف إطلاق النار وحده لا يكفي"، مشددا مرة أخرى على حل الدولتين.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيدعو فيدان الاثنين إلى "وضع آليات تمكّن الفلسطينيين من ضمان الأمن والحكم في غزة".

ولعبت تركيا دورا رئيسيا في التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقبل اجتماع اليوم الاثنين، أجرى وزير الخارجية التركي محادثات في إسطنبول يوم السبت مع أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار.

ويسري في القطاع منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقف لإطلاق النار بحسب خطة الرئيس الأميركي، شابته انتهاكات متكررة من قبل إسرائيل.

وفي مرحلة لاحقة، تنص خطة ترامب المكونة من 20 بندا، على تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها".

ويفترض أن تنتشر القوة لضمان الاستقرار في القطاع مع الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وأن تضمّ بشكل رئيسي قوات من دول عربية ومسلمة.