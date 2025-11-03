إسرائيل تفرج عن جثامين 45 أسيرا فلسطينيا

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جثث 45 أسيرا فلسطينيا كانت محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي أعلن اليوم الاثنين تعرفه على جثث 3 عسكريين تسلمها من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مراسل الجزيرة إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت جثامين الدفعة السابعة من الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن سلطات الاحتلال سلمت جثامين 270 شهيدا منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق صباح اليوم الاثنين أعلن جيش الإسرائيلي، التعرف على جثث 3 عسكريين تسلمها من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بينهم العقيد أساف حمامي (40 عاما).

وحمامي كان قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، ويعد أرفع ضابط تأسره كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس خلال معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.