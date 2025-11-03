أردوغان: لا يمكننا الصمت حيال المجازر في الفاشر السودانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إنه لا يمكن لبلاده الصمت حيال المجازر في مدينة الفاشر السودانية، مؤكدا على ضرورة حماية وحدة أراضي السودان وسيادته واستقلاله.

جاء ذلك في كلمة له بمركز إسطنبول للمؤتمرات، خلال افتتاح الاجتماع الـ41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك".

وأضاف أردوغان أنه لا يمكن لأي شخص يملك قلبا غير متحجر أن يقبل المجازر بحق المدنيين في الفاشر، مشددا "ولا يمكننا أن نبقى صامتين إزاءها".

وأكد على ضرورة حماية وحدة أراضي السودان وسيادته واستقلاله والوقوف إلى جانب شعبه.

وتشهد الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وضعا إنسانيا متدهورا على نحو غير مسبوق، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ظل تقارير عن انتهاكات جسيمة وعمليات قتل واغتصاب ونزوح جماعي.

وبحسب الأمم المتحدة، يفر آلاف المدنيين من الفاشر سيرا على الأقدام نحو بلدة طويلة على بعد 60 كيلومترا، عبر ما سُمّي بـ"طريق الموت"، حيث يواجه الناجون العطش والجوع والانتهاكات المتكررة أثناء محاولتهم الهرب.