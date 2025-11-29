70 ألف شهيد في غزة والاحتلال يقصف رفح وخان يونس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 70 ألفا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، في حين واصل جيش الاحتلال قصف مناطق في رفح وخان يونس جنوبي القطاع رغم سريان وقف إطلاق النار.

وبحسب تقرير وزارة الصحة، اليوم السبت، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و100 شهيد، و170 ألفا و983 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار التقرير إلى "إضافة 299 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 21-11-2025 إلى 28-11-2025".

ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد 354 فلسطينيا وأصيب 906 آخرون، كما تم انتشال جثامين 606 شهداء، وفقا للوزارة.

الاحتلال يواصل استهداف الفلسطينيين وعمليات النسف داخل الخط الأصفر في قطاع غزة.. التفاصيل مع مراسلة الجزيرة نور خالد#الأخبار pic.twitter.com/0NcwKh6mK2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 29, 2025

الاحتلال يقتل طفلين

وتجدد القصف على مناطق داخل ما يعرف بالخط الأصفر، كما واصل جيش الاحتلال نسف مبان سكنية شرقي مدينة غزة، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

وأفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد طفلين، اليوم السبت، في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن مروحيات إسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة تجاه تلك المنطقة قبل أن تشن قصفا مدفعيا.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل 3 مسلحين بزعم اجتيازهم الخط الأصفر جنوبي قطاع غزة، وقال إنهم شكّلوا خطرا داهما على قواته.

وفي تعليق على هذه الهجمات، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال يكثف عمليات القصف برا وبحرا وجوا خلال الليل ويواصل عمليات نسف المباني في عدوان متواصل لم يتوقف على قطاع غزة.

وأضافت الحركة أن قتل الاحتلال طفلين صباح اليوم يؤكد أن الحرب مستمرة ضد أهالي القطاع وأن إطلاق النار لم يتوقف وإنما تغيرت وتيرته.

ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "تحرك جاد لوقف خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وإلزامه بتعهداته حسب الاتفاق".