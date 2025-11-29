130 مصابا في اعتداء جيش الاحتلال على طوباس بالضفة المحتلة

أصيب 130 فلسطينيا جراء عدوان إسرائيلي على محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العملية العسكرية لجيش الاحتلال الأربعاء الماضي.

وقال نضال عودة مدير الإسعاف والطوارئ بطوباس -لوكالة لأناضول- إنه منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية بالمحافظة، أصيب 130 فلسطينيا جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب.

وأشار عودة إلى أن 66 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات، في حين عولج الباقون ميدانيا.

ومنذ الأربعاء الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمدينة طوباس وعدد من البلدات المحيطة، تخللها دهم عدد كبير من المنازل، وتحويل جزء منها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى تخريب واسع للممتلكات.

واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال هذه العملية العسكرية 162 فلسطينيا من المحافظة، أفرج عن غالبيتهم لاحقا بعد إخضاعهم للتحقيق الميداني وتعرضهم للتنكيل، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

كما تعرضت عشرات المنازل للتخريب وتحطيم المحتويات، في حين حوّل الجيش الإسرائيلي جزءا منها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على المغادرة.

وبينما تحدث جيش الاحتلال عن "القضاء على مخربين" كهدف لعمليته تلك، حذر مراقبون فلسطينيون من أهداف غير معلنة من بينها توسيع الاستيطان والدفع نحو تهجير الفلسطينيين.

وفي جنين، أعدمت إسرائيل، أول أمس، شابين بعد استسلامهما، إذ أظهرت مقاطع مصوّرة قيام جيش الاحتلال بمحاصرة مبنى ثم إطلاق جنوده النار من مسافة قريبة على فلسطينيَّين خرجا من المنزل رافعين أيديهما مما أدى لاستشهادهما.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه يجري تحقيقا ميدانيا في ظروف هذه الحادثة، زاعما أن الشابين كانا مطلوبين وأن القوات حاصرتهما لساعات قبل أن يطلق النار عليهما بعد خروجهما من المبنى.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة منذ عامين، أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألف آخرين، واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 مواطن منذ بدء حرب الإبادة بغزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.