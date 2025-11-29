أخبار|إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إسرائيليون يصطفون بطوابير ضخمة لتجديد الجواز البرتغالي

طابور طويل من الصهـ.اينة أمام سفارة البرتغال للفرار من فلسطين المحـ.تلة الصحافة الإسرائيلية
طابور طويل أمام سفارة البرتغال في إسرائيل (الصحافة الإسرائيلية)
Published On 29/11/2025
آخر تحديث: 13:08 (توقيت مكة)

سلّطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في نسختها الإلكترونية الضوء على اصطفاف آلاف الإسرائيليين في طوابير طويلة أمام مبنى السفارة البرتغالية، عقب إعلانها عن إمكانية الحصول على موعد لإصدار أو تجديد جواز السفر دون حجز مسبق.

وقالت السفارة إنها أطلقت حملة أسمتها "العودة إلى الماضي" تتيح للمتقدّمين الوقوف في طابور مباشر للحصول على موعد خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين لتجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية البرتغالية.

وأدى الإعلان إلى طوابير ضخمة غير مسبوقة، حيث قال بعض الحاضرين إنهم انتظروا ساعات طويلة، في حين اختار آخرون المغادرة بعد رؤية حجم الطابور.

وقالت سيدة من ريشون لتسيون "وصلت عند 08:00 صباحا، والآن أصبحت 10:20 دقيقة. الوضع جنوني. فكرت في العودة لكن أقنعوني بالبقاء. هناك نحو 500 شخص قبلي".

من جانبه، قال إسرائيلي آخر للصحيفة "جئت لأجدد الجواز (البرتغالي).. أحب بلدي، لكن الجواز البرتغالي يفتح فرصا عديدة، خصوصا في أوروبا، سواء للدراسة أو السفر دون قيود".

TEL AVIV, ISRAEL - SEPTEMBER 02: A general view of the airport as passengers wait for flights at the Ben Gurion Airport in Tel Aviv during a nationwide strike on September 02, 2024 in Tel Aviv, Israel. A nationwide strike swept across Israel on Monday, intensifying pressure on Prime Minister Benjamin Netanyahu to reach an immediate cease-fire and hostage exchange deal with the Palestinian group Hamas. The strike also affected the country's main transportation hub, Ben-Gurion International Airport, where flights were suspended for two hours on Monday morning. The closure, from 8:00 a.m. to 10:00 a.m., could have lasting impacts on travel throughout the week. Aviation officials warned that even a brief closure could disrupt flight schedules for up to 72 hours. Histadrut sources indicated that the airport might remain closed for several more hours, though no final decision has been made. (Photo by Ameer Abed Rabbo/Anadolu via Getty Images)
مشهد عام لمطار بن غوريون في إسرائيل سبتمبر/أيلول 2024 (الأناضول)

موجة هجرة

ويأتي هذا الإقبال وسط تزايد رغبة الإسرائيليين بالحصول على جوازات أوروبية، وخاصة البرتغالية، التي تمنح حاملها حرية حركة في دول الاتحاد الأوروبي وامتيازات تعليمية ومهنية.

يشار إلى أن صحيفة كالكاليست الإسرائيلية كشفت أن موجة هجرة آخذة بالاتساع داخل إسرائيل، إذ يكشف بحث جديد أعدّه 3 من كبار الباحثين في جامعة تل أبيب (البروفيسور إيتي آتر، والبروفيسور نيتاي بيرغمان، ودورون زمير) أن نحو 90 ألف إسرائيلي غادروا بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2024، منهم 50 ألفا عام 2023 بالإضافة إلى 40 ألفا حتى سبتمبر/أيلول 2024، وذلك بعد سنوات من "الاستقرار النسبي" في ميزان الهجرة.

والنتيجة الأخطر، بحسب الصحيفة، تتمثل في خسارة خزينة الدولة 1.5 مليار شيكل (395 مليون دولار) من الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة، وهي خسارة سنوية ما كانت ستتكرر لو بقي هؤلاء داخل إسرائيل.

المصدر: الجزيرة + يديعوت أحرونوت

