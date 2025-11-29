نيويورك تايمز: مكالمة بين ترامب ومادورو وسط التحشيد العسكري بالكاريبي

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مكالمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ظل حشد عسكري كبير في البحر الكاريبي.

وذكر التقرير الذي نشر أمس الجمعة، نقلا عن مصادر متعددة (دون ذكرها)، أن الجانبين بحثا في الاتصال إمكانية إجراء اجتماع.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتصال شارك فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأضافت أن كلا من البيت الأبيض والحكومة الفنزويلية رفضا تأكيد نبأ الاتصال الهاتفي، في حين أكد ذلك شخصيتان مقربتان من الحكومة الفنزويلية، حسب الصحيفة.

ويأتي التقرير في حين تمارس إدارة ترامب ضغوطا مكثفة على فنزويلا بحشدها العسكري الكبير في البحر الكاريبي، لا سيّما بعد نشرها في المنطقة أكبر حاملة طائرات بالعالم.

وتقول واشنطن إن الهدف هو مكافحة تهريب المخدرات، لكن كراكاس تقول إن الهدف النهائي هو تغيير النظام.

ومنذ سبتمبر/أيلول، دمرت القوات الأميركية أكثر من 20 زورقا يشتبه بأنها تُستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي، في ضربات أوقعت أكثر من 83 قتيلا.

لكن واشنطن لم تعطِ حتى الآن أي دليل على أن الزوارق التي استهدفتها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات أو تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وتصاعدت التوترات الإقليمية على خلفية هذه الحملة والحشد العسكري المرافق لها.

والاثنين، أعلنت الخارجية الأميركية، في بيان، إدراج جماعة "كارتل دي لوس سولس" (كارتل الشمس)، التي تزعم أنها تُدار من قبل الرئيس مادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعين، على قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".

فنزويلا التي لا تعترف أصلا بوجود ما يسمى "كارتيل دي لوس سوليس" على أراضيها، وصفت هذه الخطوة الأميركية بأنها محاولة لافتعال ذريعة للتدخل في شؤون البلاد.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتهم روبيو "كارتل دي لوس سولس" بالتسبب، في أعمال عنف بالمنطقة، بالتعاون مع تنظيمات مماثلة، وحملها مسؤولية تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أميركا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، بينما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات، بما فيها تغيير النظام بفنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن مادورو، حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، مؤكدا أنه مستعد لصد لأي هجوم.