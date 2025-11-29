مقتل شاب سوري ليلة زفافه أثناء تصديه لاقتحام إسرائيلي لبلدة بيت جن

قتل شاب ليلة زفافه، فجر الجمعة، في معركة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة بيت جن، في ريف دمشق جنوبي سوريا.

وتوغل الجيش الإسرائيلي في البلدة التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الجولان السوري المحتل، قبل أن يتصدى له الأهالي في معركة أسفرت عن 13 قتيلا من أبناء البلدة بينهم نساء وأطفال.

وقد نعى مغردون ووسائل إعلام سورية الشاب، الذي يدعى حسن السعدي، بعد مقتله في معركة التصدي للقوات الإسرائيلية قبل ساعات من زفافه.

بحزن وفخر.. سوريون ينعون الشاب حسن السعدي إثر استشهاده صباح يوم زفافه خلال تصدّيه لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة بيت جن بريف دمشق pic.twitter.com/r6qs9tSfUd — سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) November 28, 2025

وقد وجدت القوات الإسرائيلية، بعد توغلها في بيت جن، نفسها داخل كمين أعده شبان البلدة، ووقعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن 6 جرحى إسرائيليين بعضهم في حالة خطرة، بحسب مصادر إسرائيلية.

والسعدي الذي ولد في بيت جن عام 1999، كان يستعد لزفافه الذي كان مقررا يوم أمس، قبل أن يحوله الهجوم الإسرائيلي إلى مأتم.

وعمل "العريس الشهيد" سابقا راعي أغنام قبل أن يتطوع في الأمن الداخلي.

ورغم أن هذا الهجوم على "بيت جن" ليس الأول من نوعه للقوات الإسرائيلية بالمنطقة، لكنه الأول الذي يشهد قتالا وإصابات في صفوف جيش الاحتلال.