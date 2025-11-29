محافظ ريف دمشق يزور بلدة بيت جن بعد القصف الإسرائيلي

زار محافظ ريف دمشق عامر الشيخ بلدة بيت جن بريف دمشق التي شهدت قصفا إسرائيليا واشتباكات، صباح أمس الجمعة، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن هدوءا حذرا يسود البلدة السورية.

وقال الشيخ إن زيارته لبيت جن تأكيد على وقوف الدولة بكل أجهزتها إلى جانب الأهالي وطمأنتهم والاطلاع على أحوالهم.

وأمس الجمعة شهدت بلدة بيت جن بريف دمشق قصفا إسرائيليا أسفر عن مقتل 13 شخصا، وذلك إثر توغل قوات الاحتلال في البلدة لاعتقال شبان مطلوبين، وتصدي الأهالي لهم قبل انسحابهم مخلفين آلية عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا الهجوم يأتي في إطار عملية "سهم باشان" التي شنّها عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، مستهدفا خلالها مواقع عسكرية بأنحاء البلاد، كما سيطر على مواقع إستراتيجية منها جبل الشيخ، فضلا عن السيطرة على المنطقة العازلة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 6 من جنوده، بينهم ضابطان وجندي في حالة حرجة، مؤكدا فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن العملية.

وردا على ذلك دانت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، التوغل الإسرائيلي في محيط ريف دمشق، معتبرة أن ما حدث "انتهاك جسيم وغير مقبول لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".



ودعت إلى الوقف الفوري لمثل هذه العمليات، والالتزام التام باتفاق فصل القوات لعام 1974.