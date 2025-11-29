أخبار

عاجل | وكالة الأنباء الفرنسية: ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه مغلق تماما

Published On 29/11/2025
|
آخر تحديث: 16:13 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

