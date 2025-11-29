دمشق: إسرائيل تحاول جرنا لمواجهة وهي تخطئ الحسابات

قال وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى إن إسرائيل تحاول جر الحكومة السورية إلى مواجهة عبر استفزازات متعددة، مؤكدا أنها تخطئ الحسابات حين تعتقد أنها قادرة على فرض وقائع على الأرض.

وكان مصطفى يتحدث لقناة الإخبارية السورية تعليقا على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وآخرها القصف الذي شنته على بلدة

بيت جن بريف دمشق أمس الجمعة وأسفر عن مقتل 13 شخصا، إثر توغل بررته إسرائيل باعتقال شبان مطلوبين وواجهه أهالي بيت جن ما أدي لإصابة 6 عسكريين إسرائيليين قبل انسحابهم مخلفين آلية عسكرية.

وأكد وزير الإعلام السوري أن بلاده "لن تكون منطلقا لتهديد دول الجوار، لكنها لن تدخر وسيلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي وردعه".

وأضاف قائلا: "لا نخجل من قول إننا لسنا في موقع قوة خصوصا بعد التحرير ونريد أن نركز على النهوض بالبلاد".

ودعت دمشق مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، في وقت أفادت فيه مصادر سورية للجزيرة بأن "جهات إسرائيلية تختلق مسميات لجماعات تهدد أمن إسرائيل، وتتخذها ذريعة للتوغل داخل الأراضي السورية".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن هذا الهجوم يأتي في إطار عملية "سهم باشان" التي شنّها عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، مستهدفا خلالها مواقع عسكرية بأنحاء البلاد، كما سيطر على مواقع إستراتيجية منها جبل الشيخ، فضلا عن السيطرة على المنطقة العازلة.