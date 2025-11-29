أخبار

عاجل | مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تنسحب من طوباس شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 4 أيام

Published On 29/11/2025
آخر تحديث: 18:16 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

