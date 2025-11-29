عاجل| إذاعة فرانس إنفو: إخلاء مقر قناة "فرانس تلفزيون" العمومية في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة والأمن يجري تحقيقات

أفادت إذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية بإخلاء مقر قناة "فرانس تلفزيون" العمومية في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة، مشيرة إلى أن الأمن الفرنسي يجري تحقيقات في الحادث.

تم إخلاء مقر قناة فرانس تيليفيزيون في باريس يوم السبت 29 نوفمبر، بعد الساعة 17:30 بقليل. وقد أبلغت الجهات الحكومية الشركة بوجود إنذار بوجود قنبلة. الشرطة وفريق الكلاب البوليسية متواجدان حالياً في المكان لإجراء التحقق. وقد تأثرت بث البرامج والموقع الإلكتروني franceinfo.fr.

وكان إنذار بوجود قنبلة قد أدى إلى إخلاء مقر قناة BFMTV يوم السبت 15 نوفمبر. وقد تم حينها إيقاف البث لأكثر من ساعتين، وعادت الفرق إلى المقر بعد استكمال الشرطة للتحققات اللازمة.