ضم مدمرة وقاعدة عائمة إلى سلاح البحرية الإيراني

انضمت المدمرة الإيرانية "سهند" مجددا وقاعدة "كردستان" العائمة إلى سلاح البحرية بعد عملية إصلاحها، بهدف تعزيز القدرات القتالية والبحرية للجيش الإيراني وتطوير المشاريع التسليحية، حسب وسائل إعلام إيرانية.

وقالت قناة "برس تي في" الرسمية الناطقة بالإنجليزية إن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز القدرة القتالية البحرية، وتوسيع نطاق الوصول الإستراتيجي، وتعزيز الوصول إلى المياه الدولية".

وذكرت القناة أنه تم إطلاق المدمرة الشبح إيرانية الصنع "سهند" لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2018، وهي مجهزة بمهبط للطائرات الهليكوبتر وقاذفات طوربيدات ومدافع مضادة للطائرات والسفن وصواريخ سطح-سطح وسطح-جو، وأنظمة حرب إلكترونية، وغرقت العام الماضي في مياه الخليج الضحلة بعد تحريكها لفترة وجيزة.

ووفقا لصحيفة طهران تايمز اليومية، فقد سُميت بذلك نسبة للفرقاطة "ألفاند من طراز سهند" التي غرقت في مواجهة مع البحرية الأميركية في الخليج عام 1988.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أنه بأمر من القائد العام للجيش الإيراني تم إلحاق قاعدة "كردستان" إلى القوات البحرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمت بهدف تعزيز القدرات القتالية والبحرية للجيش الإيراني وتطوير المشاريع التسليحية بما يتناسب مع التهديدات، وزيادة العمق الإستراتيجي الإيراني، فضلا عن توسيع نطاق وصول إيران إلى المياه الدولية.

وقال التلفزيون الرسمي إن قاعدة كردستان العائمة يمكنها تقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة، وتتحمل أثقل الطائرات الهليكوبتر، وتدعم 3 مدمرات في مهمة حول العالم لمدة 3 سنوات دون الحاجة إلى الرسو للتزود بالوقود.

وذكرت مجلة "ذا ماريتايم إكزكيوتيف"، وهي دورية معنية بأخبار القطاع تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، في مايو/أيار أن "كردستان" تم تحويلها منذ 2019 من ناقلة نفط خام عمرها 33 عاما ترفع علم إيران إلى قاعدة عائمة، وتضم مهبطا مخصصا على الأرجح لعمليات طائرات الهليكوبتر والمُسيرات.

وطورت إيران صناعة أسلحة محلية كبيرة في ظل قيود على واردات الأسلحة بسبب الحظر والعقوبات الدولية، وأطلقت أول مدمرة محلية الصنع في 2010 في إطار جهود إصلاح المعدات البحرية التي يعود تاريخها إلى حد كبير إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي عام 2021، غرقت السفينة "خرج" التابعة للبحرية الإيرانية بعد أن اشتعلت فيها النيران في خليج عُمان خلال مهمة تدريبية، دون ورود تقارير عن إصابات.