السفير الأميركي بلبنان: تفكيك سلاح حزب الله خطوة أساسية للسلام

قال السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى -اليوم السبت- إن تفكيك سلاح حزب الله ومن وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية الأخرى" خطوة أساسية لضمان السلام.

وأكد السفير -في لقاء مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية- أن الإدارة الأميركية على تواصل مع حكومة لبنان وتحثها على تجريد حزب الله من سلاحه.

وأشار إلى أن بلاده ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه بلبنان يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لأنه مهم لإعادة سلطة الدولة وتأمين مستقبلها.

كما شدد الدبلوماسي الأميركي على أن إسرائيل ليست بحاجة لإذن من الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد حذر قبل أيام من أن بلاده "لن تتردد في العمل بقوة في لبنان مجددا" إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه قبل نهاية العام.

وأضاف كاتس، في تصريحات للقناة السابعة الإسرائيلية، أن إسرائيل لا تثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعا، ولا ترى أي احتمال واقعي لالتزام الحزب بالشروط الأميركية.

وأشار كاتس إلى أن الولايات المتحدة "ألزمت حزب الله" بتفكيك ترسانته الصاروخية حتى نهاية العام الجاري، لكنه أعرب عن قناعة بأن هذا الالتزام "لن يتحقق"، مؤكدا أن إسرائيل "تستعد لكل السيناريوهات".

ومطلع أغسطس/آب الماضي، وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة نزع سلاح الحزب كلفت الجيش بإعدادها، لكن الحزب رفض هذه التحركات وحذر من أنها قد تشعل حربا أهلية.

ورغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، تواصل إسرائيل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة بمنعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.