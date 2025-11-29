حلف قبلي يعلن السيطرة على حقول نفطية بحضرموت اليمن

أعلن زعيم قبلي في محافظة حضرموت اليمنية، اليوم السبت، سيطرة قوات تابعة له على منشآت نفطية، في حين اتهم بيان عسكري ما سماها "المجاميع المسلحة" بالاعتداء على قوات حماية الشركات، واقتحام مواقع في حقول نفط المسيلة شرقي البلاد.

وقال بيان نشره زعيم "حلف قبائل حضرموت" عمرو بن حبريش إن وحدات من قوات تابعة له، "قامت صباح السبت بتأمين منشآت حقول نفط المسيلة، وذلك لغرض تعزيز الأمن فيها والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي باعتبارها ثروة شعب وتحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية"، وفق بيانه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلن حلف قبائل حضرموت وفي صباح هذا اليوم السبت الموافق : 29 نوفمبر 2025م قامت وحدات من قوات حماية حضرموت بتأمين منشآت حقول نفط المسيلة و ذلك لغرض تعزيز الأمن فيها و الدفاع عن الثروات الوطنية من اي اعتداء أو تدخل خارجي باعتبارها ثروة شعب و تحت… pic.twitter.com/Sw6k4l84if — Sheikh Amr ben Habriesh Alalie (@AmrHabriesh) November 29, 2025

وأضاف البيان أن الأمور "تحت السيطرة، وأعمال الشركات النفطية مستمرة على طبيعتها، معتبرا أن هذه التحركات تأتي تعزيزا لقيادة حماية الشركات"، مشددا على "عدم السماح بحصول أي تخريب من أي جهة كانت".

وفي المقابل، اتهم قائد المنطقة العسكرية الثانية (تتبع للحكومة اليمنية) القوات التابعة لعمرو بن حبريش "باقتحام المنشأة النفطية والاعتداء على القوات الحضرمية المكلّفة بحمايتها"، مؤكّدا أنه "لن يسمح بذلك وسيضرب بيد من حديد".

كما اعتبر البيان المصور الذي تداوله ناشطون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي ما جرى "تصعيدا خطِرا للأوضاع واستهدافا لواحدة من أهم مقدرات الشعب"، في حين لم يصدر أي تعليق وزاري من الحكومة اليمنية حتى الآن.

تصريح هام لقائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن/ طالب سعيد بارجاش pic.twitter.com/EA8EfAL9fX — محمد النقيب (@M_Q_Alnaqib) November 29, 2025

وأمس الأول، أعرب بن حبريش عن رفضه "استقدام ألوية وقوات من خارج المحافظة" (تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي)، وأقر في اجتماع التصدي "بكل الطرق والوسائل للدفاع عن حضرموت وثرواتها".

إعلان

وتشهد محافظة حضرموت تصعيدا متزايدا، إثر تحركات وتحشيدات تقودها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك ردا على خطوات اتخذها بن حبريش، الذي أعلن عن تأسيس "قوات حماية حضرموت" ونشر نقاط قرب مناطق استخراج النفط في المنطقة، وفق مصادر صحفية يمنية.

وقد أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس الماضي، قرارا جمهوريا قضى بتعيين سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء السابق محافظا لحضرموت خلفا للمحافظ مبخوت بن ماضي.

ويشهد اليمن أزمات متلاحقة بسبب سنوات الصراع، إلى جانب توقف تصدير النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد هجمات شنها الحوثيون على ميناء النشيمة وميناء قنا في محافظة شبوة (جنوب)، وميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرقا.