حاكم ولاية مينيسوتا يشكك بشكل غير مباشر في لياقة ترامب العقلية

دعا حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية تيم والز -في منشور على منصة "إكس" أمس الجمعة- إلى الكشف عن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي للرئيس الجمهوري، ليشكك بشكل غير مباشر في اللياقة العقلية للرئيس دونالد ترامب.

ويقدم التصوير بالرنين المغناطيسي صورا لداخل الجسم، والتي يمكن أن تكشف عن ضرر في المفاصل أو أزمات قلبية أو أورام.

وكان ترامب (79 عاما) قال نهاية أكتوبر/تشرين الأول إنه خضع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي، مؤكدا أن النتائج كانت "مثالية" إلا أنها لم تنشر وهو ما أثار التكهنات بشأن ما الذي كان يمكن أن توضحه الفحوصات.

وتأتي هذه المواجهة بين الديمقراطي والز والرئيس الجمهوري، ردا على هجوم عنيف من الأخير على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" هاجم فيه مواطني "دولة فاشلة" يعيشون في الولايات المتحدة، واتهمهم بالإجرام بعبارات عامة وأهان والز.

ويأتي النزاع بعد هجوم على عناصر الحرس الوطني في واشنطن، مما أسفر عن مقتل جندية، وإصابة عنصر آخر ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وحتى قبل الهجوم في واشنطن، أعلن ترامب عن خطط لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة للاجئين من الصومال. ومينيسوتا موطن لعدد كبير من الصوماليين المغتربين.

وفي سلسلة من المنشورات، لم يهاجم ترامب الحاكم والز فحسب -والذي ترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية لعام 2024- بل هاجم الرئيس أيضا -بخطاب تمييزي- عضوةَ الكونغرس الصومالية المولد إلهان عمر التي تمثل منطقة بولاية مينيسوتا.