اتفاق سلام قريب بين كينشاسا وكيغالي برعاية أميركية

President Donald Trump talks with White House senior adviser Massad Boulos, right, as from left, Vice President JD Vancem, Secretary of State Marco Rubio and Congo's Foreign Minister Therese Kayikwamba Wagner, and White House senior adviser Massad Boulos listen, Friday, June 27, 2025, in the Oval Office at the White House in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
الرئيس دونالد ترامب (يسار) يحضر توقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في البيت الأبيض في يونيو/حزيران الماضي (أسوشيتد برس)
Published On 29/11/2025
آخر تحديث: 18:11 (توقيت مكة)

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، إن رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا سيتوجهان، الأسبوع المقبل، إلى واشنطن لتوقيع اتفاق سلام ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار مساعي واشنطن لوقف النزاع في شرق الكونغو وجذب الاستثمارات الغربية في قطاع التعدين الغني.

وأوضحت مصادر دبلوماسية، إضافة إلى تينا سلاما، المتحدثة باسم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، أن الاجتماع سيعقد في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

Labourers work at an open shaft of the SMB coltan mine near the town of Rubaya in the Eastern Democratic Republic of Congo, August 13, 2019. Picture taken August 13, 2019. REUTERS/Baz Ratner
عمال في منجم للكولتان قرب بلدة روبايا في شرق جمهورية الكونغو (رويترز)

ولم يرد المتحدث باسم الرئيس الرواندي بول كاغامي ولا البيت الأبيض على طلبات التعليق يوم الجمعة. لكن مسؤولًا في البيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب "تواصل العمل مع الطرفين، وتتطلع إلى استقبالهما في البيت الأبيض في الوقت المناسب".

يأتي هذا في وقت شنّت حركة "إم 23" هجومًا خاطفًا هذا العام شرق الكونغو، وسيطرت على أكبر مدينتين في المنطقة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع قد تشمل دولًا مجاورة. وأسفرت الجولة الأخيرة من القتال عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف.

خلفية الاتفاقات السابقة

الاجتماع المرتقب سيبنى على اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي ووقعه وزيرا خارجية البلدين، إضافة إلى إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي اُتفق عليه هذا الشهر.

US Secretary of State Marco Rubio (C), Rwandan Foreign Minister Olivier Nduhungirehe (R) and Democratic Republic of the Congo Foreign Minister Therese Kayikwamba Wagner sign a Declaration of Principles between the two countries in the Treaty Room of the State Department in Washington, DC, on April 25, 2025.
وزير الخارجية الأميركي يتوسط وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية (يسار) ووزير خارجية رواندا في واشنطن (الفرنسية)

من المتوقع أن يصادق الرئيسان على الاتفاقين معًا، بحسب سلاما، التي أكدت أن "الرئيس لطالما رغب في التكامل الإقليمي، لكن احترام السيادة أمر غير قابل للتفاوض".

إدارة ترامب تحدثت عن تسهيل استثمارات غربية بمليارات الدولارات في منطقة غنية بالتانتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى.

التحديات الميدانية

في سبتمبر/أيلول الماضي، اتفقت الكونغو ورواندا على تنفيذ إجراءات أمنية واردة في اتفاق يونيو/حزيران هذا العام بحلول نهاية السنة، وتشمل القضاء على تهديد جماعة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وسحب القوات الرواندية.

حتى الآن لم يتحقق تقدم ملموس على الأرض. رواندا تنفي دعمها حركة "إم 23″، لكن تقريرًا لخبراء الأمم المتحدة في يوليو/تموز أكد أن رواندا تمارس قيادة وسيطرة على المتمردين.

استضافت قطر محادثات منفصلة بين الكونغو وحركة "إم 23″، ووقّع الطرفان هذا الشهر اتفاقًا إطاريًا للسلام، لكن تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى التفاوض.

Labourers carry sacks of ore at the Rubaya coltan mine, in the town of Rubaya, which is controlled by M23 rebels, in the eastern Democratic Republic of Congo March 24, 2025. REUTERS/Zohra Bensemra
عمال يحملون أكياسًا من خام الكولتان بمدينة روبايا، التي يسيطر عليها متمردو حركة «إم 23» (رويترز)

الرئيس تشيسيكيدي قال لأعضاء الجالية الكونغولية في صربيا إنه سيتوجه إلى واشنطن، بحسب منشور لمكتبه على منصة "إكس"، لكنه شدد أيضًا على أن انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو شرط أساسي لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي حقيقي.

المصدر: الجزيرة + رويترز

