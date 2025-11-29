البرهان يستقبل الرئيس الإريتري ومعارك بين الجيش والدعم السريع

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت في بورتسودان، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، موازاة مع خوض الجيش السوداني معارك ضد قوات الدعم السريع في عدة مناطق.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان مقتضب، إن البرهان استقبل أفورقي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

ولم يحدد البيان مكان الاستقبال أو موعد وصول أفورقي، كما لم يذكر مدة الزيارة وجدول أعمالها، لكنها تأتي وسط معارك عنيفة يخوضها الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع في أكثر من محور، ولا سيما في إقليم كردفان جنوبي البلاد.

كما تتزامن الزيارة مع استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر غربي السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وارتكابها مجازر بحق المدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية.

هجوم بالمسيّرات

ميدانيا، هاجم الجيش السوداني بمسيّرات مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق أَبوقَعَود وأُم قَرفَة بولاية شمال كُردفان، ما أسفر عن تدمير 8 مركبات ومقتل عشرات من عناصر الدعم السريع.

كما أفاد مصدر عسكري للجزيرة بأن مسيّرات الجيش هاجمت مواقع الدعم في الفولة والنهود بغرب دارفور.

إنسانيا، حذّرت إدارة مستشفى الأُبيّض التخصصي للأطفال -في عاصمة ولاية شمال كردفان- من تفاقم سوء التغذية بين الأطفال النازحين في المدينة، مؤكدة وفاة 24 طفلا جوعا خلال هذا العام.

وقالت إدارة المستشفى إنها استقبلت نحو 46 ألف حالة خلال الـ10 أشهر الماضية، نصفهم يعانون من سوء تغذية حاد.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.