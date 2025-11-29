ترامب: سأعفو عن رئيس هندوراس السابق المسجون في أميركا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه بصدد منح عفو لرئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز الذي حُكم عليه في الولايات المتحدة عام 2024 بالحبس 45 سنة لإدانته بالاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية.

يأتي الإعلان قبل أيام قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة الأحد في البلد الواقع في أميركا الوسطى.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال "سأمنح عفوا كاملا ومطلقا للرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي عومل بقسوة وإجحاف كبيرين، وفقا لأشخاص كثر أكن لهم احتراما كبيرا".

وقضت محكمة في نيويورك، في يونيو/حزيران 2024، بسجن هرنانديز 45 عاما بعد إدانته بتهم شملت التآمر وتهريب مئات الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة وجرائم أخرى تتعلق بالأسلحة.

وجاء الحكم -الذي تضمن أيضا غرامة قدرها 8 ملايين دولار- أقل من الحكم بالسجن مدى الحياة الذي طالب به المدعون، علما أن هرنانديز يبلغ من العمر 55 عاما.

وفي سياق متصل، كرر ترامب دعمه للمرشح الرئاسي الهندوراسي نصري عصفورة من الحزب الوطني المحافظ في منشور على منصة تروث سوشيال، وقال إنه "إذا لم يفز، فإن الولايات المتحدة لن تقدم أموالا كثيرة".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الجمهوري تأييده لنصري عصفورة المنتمي لحزب هرنانديز، في الانتخابات الرئاسية لهندوراس.

وتعد هندوراس من أكثر البلدان عنفا في أميركا اللاتينية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العصابات التي تسيطر على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.