بيرو تعلن حالة الطوارئ خشية تدفّق مهاجرين من تشيلي

ARICA, CHILE - NOVEMBER 22: Officers from the Chilean Carabineros police take immigrants from the Dominican Republic into custody after intercepting them near the Chile-Peru border on November 22, 2021 in Arica, Chile. Immigration is a major issue ahead of Chile's second round presidential election in December, with far right candidate and former congressman Jose Antonio Kast having won the first round of voting. Kast has proposed digging a ditch to curb illegal immigration and is often compared with former U.S. President Donald Trump and Brazil's Jair Bolsonaro. Chileans will decide between Kast and leftist lawmaker and former protest leader Gabriel Boric, who came in second place in first round voting. Immigrants in Chile now face an uncertain future as the extreme right surges nationwide. (Photo by John Moore/Getty Images)
عناصر من الشرطة التشيلية خلال القبض على مهاجرين تمّ اعتراضهم بالقرب من الحدود بين تشيلي وبيرو (غيتي)
Published On 29/11/2025
آخر تحديث: 09:56 (توقيت مكة)

أعلنت حكومة بيرو، الجمعة، حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية مع تشيلي لمدة 60 يوما، في خطوة وصفت بأنها محاولة لاحتواء موجة هجرة محتملة قد تتصاعد خلال الأسابيع المقبلة، عقب تصاعد الخطاب المناهض للمهاجرين في تشيلي واقتراب موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية هناك.

وجاء الإعلان في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من حركة نزوح عكسية للمهاجرين -معظمهم من الفنزويليين- الذين يقيمون في تشيلي دون وضع قانوني، ويخشون أن تؤدي نتيجة الانتخابات إلى ترحيلهم.

وقال الرئيس البيروفي خوسيه جيري إن حالة الطوارئ ستمنح بلاده "الهدوء والجاهزية" اللازمتين لمواجهة ما وصفه بـ"خطر دخول مهاجرين غير موثقين".

وبموجب المرسوم، تتولى القوات المسلحة دعم الشرطة في ضبط الحدود، خصوصا في منطقة تاكنا، التي تُعد المعبر الرئيسي لحركة التنقل بين البلدين.

وأوضح قائد الشرطة البيروفية الجنرال أرتورو فالفيردي أن هناك ما لا يقل عن 100 مهاجر معظمهم فنزويليون ينتظرون عند المعبر الحدودي، ويحاولون الدخول إلى بيرو، مؤكدا تشديد الإجراءات تحسبا لأي تدفق جديد.

SANTIAGO, CHILE - NOVEMBER 16: Presidential candidate Jose Antonio Kast of the Republicano party speaks to supporters following the first round of the 2025 presidential election on November 16, 2025 in Santiago, Chile. Kast has received 24.32% of the votes, and Jeannette Jara, presidential candidate of the Unidad Por Chile Coalition, has 26.58% of the votes according to the preliminary results of the Chilean Electoral Service (Servel). Kast and Jara will face off in the second round of the Presidential elections on December 14, 2025. (Photo by Claudio Santana/Getty Images)
كاست جعل ملف الهجرة ركيزة أساسية في حملته (غيتي)

توتر وتهديد

ويأتي القرار البيروفي على خلفية أجواء سياسية متوترة في تشيلي قبل انتخابات 14 ديسمبر/كانون الأول، حيث يواجه مرشح اليمين المتطرف خوسيه أنطونيو كاست منافسته اليسارية جانيت خارا في جولة الإعادة.

وقد جعل كاست من ملف الهجرة ركيزة أساسية في حملته، موجها خطابا حادا ضد المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من الفنزويليين.

وفي تصريحات عبر فيديو نشره خلال زيارة لحدود تشيلي مع بيرو، قال كاست "أمامكم 103 أيام لمغادرة تشيلي طواعية. إذا لم تفعلوا، سنقوم باعتقالكم وترحيلكم، ولن تأخذوا معكم سوى ما ترتدونه".

ويخشى كثير من المهاجرين أن يؤدي فوزه إلى عمليات ترحيل مكثفة، مما يدفع بعضهم إلى محاولة مغادرة البلاد قبل الانتخابات.

وأظهرت مقاطع نشرها حاكم إقليم أريكا التشيلي عشرات المهاجرين، بينهم أطفال، وهم يحاولون مغادرة تشيلي عبر معبر تشاكالوتا-سانتا روزا الحدودي.

وقال أحد المهاجرين الفنزويليين لوسائل إعلام محلية "نحن نحاول المغادرة خوفا من أن يتم طردنا بالقوة إذا فاز كاست".

لكن كثيرين منهم يواجهون رفضا من السلطات البيروفية، التي تقول إنها غير قادرة على استقبال موجة جديدة من المهاجرين بلا وثائق.

Migrants, mostly from Venezuela, wait to cross into Peru at the Chacalluta border crossing point in Arica, Chile, Friday, Nov. 28, 2025. (AP Photo/Ibar Silva)
مهاجرون معظمهم من فنزويلا ينتظرون عبور الحدود التشيلية إلى البيرو (أسوشيتد برس)

لجنة ومناقشة

وقال وزير الخارجية البيروفي هيوغو دي زيلا إن بلاده ستناقش الملف مع تشيلي عبر لجنة هجرة ثنائية تبدأ عملها الأسبوع المقبل، لكنه أوضح أن موقف ليما واضح "لن نسمح بدخول مهاجرين غير موثقين. ليس لدينا الظروف ولا القدرة على استقبال المزيد".

وتستضيف بيرو منذ 2015 أكثر من 1.5 مليون فنزويلي وصلوا إلى أراضيها هربا من الانهيار الاقتصادي والسياسي في بلادهم، وتقول السلطات إن البنية التحتية والخدمات العامة تتعرض لضغط كبير، وإن أي موجة جديدة قد تفاقم الوضع الاجتماعي.

وتُعد الحدود بين تشيلي وبيرو من أكثر المعابر حساسية في المنطقة؛ فبينما تُعتبر تشيلي إحدى أكثر دول أميركا الجنوبية استقرارا اقتصاديا، فقد جذبت خلال العقد الماضي مئات الآلاف من المهاجرين، غير أن ارتفاع معدلات الجريمة، إضافة إلى خطاب يميني شعبوي متنام، أعادا ملف الهجرة إلى صدارة المشهد السياسي.

