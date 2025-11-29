الجيش السوداني يهاجم بالمسيرات مواقع للدعم السريع بشمال كردفان

أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني هاجم بمسيرات مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق أَبو قَعَود وأم قَرفَة بولاية شمال كردفان، مما تسبب في تدمير 8 مركبات ومقتل عشرات من عناصر الدعم السريع.

كما قال مصدر في الجيش للجزيرة إن مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان (وسط البلاد) تتعرض لقصف بالمدفعية والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع وإن المواجهات مع هذه القوات مستمرة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تصدت للهجوم وكبدت قوات الدعم السريع خسائر في الجنود والعتاد.

وأوضح أن قوات الدعم السريع واصلت قصف المدينة بالمدفعية والمسيرات لفترات زمنية طويلة.

سوء تغذية

إنسانيا، حذرت إدارة مستشفى الأبيّض التخصصي للأطفال من تفاقم سوء التغذية بين الأطفال النازحين في المدينة، مؤكدة وفاة 24 طفلا جوعا خلال هذا العام.

وقالت إدارة المستشفى إنها استقبلت نحو 46 ألف حالة خلال الـ10 أشهر الماضية، نصفهم يعانون من سوء تغذية حاد.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.