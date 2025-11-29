اقتحامات واعتقالات بالضفة وعملية طوباس تتواصل لليوم الرابع

تتواصل العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس وبلدتي عقابا وتياسير شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع على التوالي. يأتي ذلك في وقت اقتحم جيش الاحتلال اليوم عدة مناطق في الضفة واعتقل 4 فلسطينيين منهم سيدة، في حين يهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة ويصيبون 4 فلسطينيين جنوبي بيت لحم.

وأفاد موقع "والا" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية نحو 100 مشتبه به في بلدة طمون بمحافظة طوباس، كما أخرج أكثر من 20 عائلة من منازلها في البلدة بحثا عمّا قال إنها "وسائل قتالية".

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت، مساء أمس، من مخيم الفارعة بعد أن اقتحمته صباحا وفتشت منازله، كما انسحبت من بلدة طمون بعد ثلاثة أيام من العملية العسكرية هناك.

وأفاد مراسل الجزيرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال هذه الحملة نحو 190 فلسطينيا، أفرجت عن معظمهم بعد تعرضهم لعمليات تنكيل وضرب في ظروف قاسية.

كما أصيب نحو 200 فلسطيني جراء اعتداءات قوات الاحتلال، نُقل 80 منهم إلى المستشفيات للعلاج، في عولج البقية ميدانيا.

اقتحامات

من ناحية أخرى، اقتحم جيش الاحتلال اليوم عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة واعتقل 4 فلسطينيين منهم سيدة.

وذكرت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشقيقين محمد وأحمد نبيل زيود جراء اقتحام منزل عائلتهما وتفتيشه في بلدة السيلة الحارثة غرب جنين شمالي الضفة.

وبينت المصادر أن الجيش اقتحم أيضا منزل الشاب إياد جرادات، وحطم محتوياته في ذات البلدة، مشيرة إلى أن جرادات أحد المفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وإسرائيل وكان يعتزم الاحتفال بزفافه خلال هذا الأسبوع.

وفي بلدة اليامون المجاورة، اعتقل الجيش الإسرائيلي الشاب محمد سمودي جراء اقتحام منزل عائلته، وفق مصادر محلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، منهم طفلان وسيدة من محافظة قلقيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي كفر سابا، واعتقلت طفلين وشابا أثناء مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية باقة الحطب شرق قلقيلية من مدخلها الرئيسي، وانتشرت في الحارة الغربية ومنطقة البيادر، ونفذت حملة مداهمة واسعة لعدد من المنازل، واعتقلت فلسطينيين اثنين أثناء مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي قرية الطبقة جنوب الخليل جنوبي الضفة، أزال جنود إسرائيليون أعلاما فلسطينية رفعت فوق خزان مياه ضخم وسط القرية.

وشهدت مناطق أخرى من الضفة اقتحامات إسرائيلية، دون التبليغ عن مداهمة منازل أو اعتقالات.

هجمات مستوطنين

كما أعلن الهلال الأحمر إصابة 4 فلسطينيين، منهم سيدة، برصاص مستوطنين خلال اعتدائهم على منطقة خلايل اللوز في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون، مساء الجمعة، مركبات فلسطينية بالحجارة في منطقة وادي قانا بين سلفيت وقلقيلية (شمال)، دون التبليغ عن إصابات.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 20 ألفا و500 شخص منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.