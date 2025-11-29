إسرائيل منعت المفوضة الأوروبية للمساواة من دخول غزة

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب إنها كانت تعتزم دخول غزة خلال زيارتها لمصر، إلا أن إسرائيل رفضت طلبها للعبور. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، الجمعة، عند معبر رفح.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين ما زالوا يُقتلون يوميا من قِبل الجيش الإسرائيلي، موضحة أن 347 فلسطينيا قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم 67 طفلا.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سريان المرحلة الأولى من الاتفاق، بعد حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أميركي على غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023.

وأضافت أنها كانت تخطط لعبور الحدود لرؤية الوضع في غزة بنفسها، لكن إسرائيل لم تمنحها تصريح الدخول، وهو ما أحزنها بشدة، ولفتت إلى أن غزة تحولت إلى مقبرة لآلاف المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الإغاثة.

وقالت إن نحو 600 من طواقم المساعدات قُتلوا، بينما كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح في واحد من أخطر الأماكن على وجه الأرض، مضيفة أن آلاف العائلات في غزة تعيش بين الركام بلا مأوى أو حماية من برد الشتاء القادم، محذرة من أن الخبراء يتوقعون شتاء كارثيا.

وجددت التأكيد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، والالتزام بالقانون الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحماية المدنيين.

وقالت إنه ينبغي الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية التي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وإعادة من تبقى من الأسرى.

وأشارت إلى بدء إيصال جزء من المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، إلا أن ذلك غير كافٍ، مؤكدة ضرورة فتح كافة المعابر.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 69 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.