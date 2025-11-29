إدارة ترامب توقف جميع قرارات اللجوء بعد هجوم البيت الأبيض

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الجمعة- أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء، وذلك في أعقاب إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني على مقربة من البيت الأبيض.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية ماركو روبيو أن الوزارة أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات سفر أفغانية، وذلك بعد أن ثبت أن منفذ الهجوم أفغاني.

وقالت المدعية العامة الأميركية في واشنطن جانين بيرو في وقت سابق إن تهمة القتل من الدرجة الأولى ستوجه إلى الأفغاني المشتبه بأنه أطلق النار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن.

وقال مدير خدمات الجنسية والهجرة الأميركية جوزيف إدلو -في منشور على منصة إكس- إنه سيتم وقف قرارات اللجوء "حتى نتمكن من التأكد من فحص كل أجنبي والتدقيق في حالته إلى أقصى درجة ممكنة".

وكان ترامب أكد أمس أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة على نحو دائم من جميع دول العالم الثالث حتى يتعافى النظام الأميركي بالكامل.

كما أكد -خلال منشور على منصته تروث سوشيال- أنه سيُنهي جميع المزايا والإعانات الفدرالية "لغير المواطنين"، مضيفا أنه "سيجرد المهاجرين الذين يُقوّضون الأمن الداخلي من جنسيتهم، وسيرحل أي مواطن أجنبي يشكل عبئا على الدولة، أو يشكل خطرا على الأمن، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية".

وتم نقل المتخصصة سارة بيكستروم (20 عاما) والسيرجنت أندرو وولف (24 عاما) إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليهما بعد ظهر الأربعاء بالقرب من البيت الأبيض، وأعلن ترامب مساء الخميس وفاة بيكستروم.

واتضح لاحقا أن منفذ المهاجم هو رحمن الله لاكانوال (29 عاما)، الذي أفادت وسائل إعلام أميركية بأنه كان عنصرا في "وحدات الصفر" التابعة للأجهزة الأفغانية والمكلّفة بمهام كوماندوز ضد حركة طالبان وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.