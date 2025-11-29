أخبار

إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: وقف إقلاع الرحلات المتجهة لمطار فيلادلفيا الدولي بسبب تهديد بوجود قنبلة

Published On 29/11/2025
آخر تحديث: 03:26 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

