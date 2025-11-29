أوكرانيا تهاجم سفينتين "لأسطول الظل الروسي" قبالة سواحل تركيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، مسؤوليتها عن الهجوم على سفينتين قبالة سواحل تركيا على البحر الأسود، بزعم أنهما من "أسطول الظل" الذي ينقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات الغربية.

وهز انفجاران الناقلتين "فرات" و"كيروس" اللتين ترفعان علم غامبيا، مساء أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وزارة النقل التركية. وأضافت الوزارة أن إحداهما تعرضت لهجوم آخر صباح اليوم السبت.

وبحسب وزارة النقل التركية ومسؤولين أوكرانيين، فقد تم تنفيذ الهجوم بمسيّرات بحرية. ونشر جهاز الأمن الأوكراني مقطع فيديو يظهر مسيّرات بحرية تتجه نحو سفينتين وتعقب ذلك انفجارات.

مسيّرات بحرية متطورة

وتم تنفيذ الهجوم باستخدام "مسيّرات بحرية محدّثة من طراز سي بيبي"، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، أكد أن المسيرات أصابت السفينتين.

ونفذ العملية المشتركة جهاز الأمن والبحرية الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول في الجهاز.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "تظهر لقطات الفيديو أن أضرارا جسيمة لحقت بالناقلتين بعد استهدافهما، وخرجتا من الخدمة فعليا". وأضاف أن "هذا سيوجه ضربة كبيرة لعمليات نقل النفط الروسي".

ولم يصدر عن موسكو تعليق فوري وفق ما ذكرته المصادر الأوكرانية.

نتائج الهجوم

وذكرت وزارة النقل التركية أن السفينة "فرات" هوجمت بالمسيّرات البحرية مرتين، مساء الجمعة، وصباح السبت، على بعد حوالي 35 ميلا بحريا (حوالي 65 كيلومترا) قبالة الساحل التركي.

وأضافت الوزارة في بيان أن السفينة "أصيبت بأضرار طفيفة في جانبها الأيمن فوق خط الماء"، مؤكدة "عدم اندلاع حريق على متنها وأن الطاقم بخير".

أما السفينة "كيروس" فقد اشتعلت فيها النيران مساء الجمعة على بعد حوالي 28 ميلا بحريا (حوالي 52 كيلومترا) قبالة الساحل التركي إثر الانفجار.

وأعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إجلاء 25 من أفراد طاقم السفينة بسلام.

وتأتي هذه العملية في سياق الهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا مع احتدام المعارك على خطوط القتال في الشرق الأوكراني، وفي ظل رفض كييف مقترحات أميركية لإنهاء الحرب تقضي بتنازلها عن أراض في إقليم دونباس لصالح موسكو.