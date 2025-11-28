مقتل 3 صينيين في هجوم على الحدود الطاجيكية الأفغانية

قالت سفارة الصين في طاجيكستان، اليوم الجمعة، إن 3 مواطنين صينيين قُتلوا في هجوم مسلح على حدود الدولة الواقعة في آسيا الوسطى مع أفغانستان.

وأضافت السفارة أن مواطنا صينيا آخر أصيب في الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء في إقليم خاتلون جنوب غرب طاجيكستان، وحثت السفارة مواطنيها على الابتعاد عن المنطقة الحدودية.

ولم تذكر السفارة الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكنها قالت إن الصين حثت طاجيكستان على التحقيق في الحادث.

وقالت وزارة خارجية طاجيكستان، في بيان أمس الخميس، إن الهجوم استهدف شركة "إل إل سي شاهين إس إم"، ونُفذ من أفغانستان باستخدام طائرة مسيرة مزودة بقنابل.

وأضافت أن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم جميعهم من موظفي الشركة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الحكومة الأفغانية.

وتواجه طاجيكستان علاقات متوترة مع جارتها أفغانستان، واندلعت عدة اشتباكات حدودية في الأشهر الأخيرة، كما ينشط مسلحون من جماعات مختلفة في منطقة الحدود الجبلية التي تمتد حوالي 1350 كيلومترا بين البلدين.

وتعمل عدة شركات صينية في طاجيكستان، خاصة في مجال التعدين والموارد الطبيعية، وتنشط معظم تلك الشركات في المناطق الجبلية الحدودية.