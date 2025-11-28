أخبار|طاجيكستان

مقتل 3 صينيين في هجوم على الحدود الطاجيكية الأفغانية

An Afghan National Army soldier passes the flags of Afghanistan (L) and Tajikistan during a ceremony for a new US-funded bridge linking Afghanistan and Tajikistan over the Pyanzh river, in the northern Afghan province of Kunduz, 18 June 2005. The 672-meter (2,218-feet) long automobile bridge, that will cost about US$ 29 million (Euro 23.6 million), will link the Afghan port of Shirkhan and Nizhny Pyandzh in Tajikistan. AFP PHOTO/POOL/Musadeq Sadeq (Photo by Musadeq SADEQ / POOL / AFP)
جندي أفغاني بجانب علمي أفغانستان (يسار) وطاجيكستان خلال مراسم سابقة لافتتاح جسر يربط البلدين (الفرنسية)
Published On 28/11/2025
|
آخر تحديث: 12:40 (توقيت مكة)

حفظ

قالت سفارة الصين في طاجيكستان، اليوم الجمعة، إن 3 مواطنين صينيين قُتلوا في هجوم مسلح على حدود الدولة الواقعة في آسيا الوسطى مع أفغانستان.

وأضافت السفارة أن مواطنا صينيا آخر أصيب في الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء في إقليم خاتلون جنوب غرب طاجيكستان، وحثت السفارة مواطنيها على الابتعاد عن المنطقة الحدودية.

ولم تذكر السفارة الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكنها قالت إن الصين حثت طاجيكستان على التحقيق في الحادث.

وقالت وزارة خارجية طاجيكستان، في بيان أمس الخميس، إن الهجوم استهدف شركة "إل إل سي شاهين إس إم"، ونُفذ من أفغانستان باستخدام طائرة مسيرة مزودة بقنابل.

وأضافت أن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم جميعهم من موظفي الشركة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الحكومة الأفغانية.

وتواجه طاجيكستان علاقات متوترة مع جارتها أفغانستان، واندلعت عدة اشتباكات حدودية في الأشهر الأخيرة، كما ينشط مسلحون من جماعات مختلفة في منطقة الحدود الجبلية التي تمتد حوالي 1350 كيلومترا بين البلدين.

وتعمل عدة شركات صينية في طاجيكستان، خاصة في مجال التعدين والموارد الطبيعية، وتنشط معظم تلك الشركات في المناطق الجبلية الحدودية.

المصدر: وكالات

إعلان