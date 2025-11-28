قطر والأردن تدينان التوغل الإسرائيلي بريف دمشق وتدعوان لتحرك دولي

أدانت كل من دولة قطر والأردن التوغل الإسرائيلي في بلدة بين جن في ريف دمشق اليوم ومقتل عدد من السوريين في قصف للاحتلال على البلدة، ودعتا المجتمع الدولي للتحرك والوقوف عند مسؤولية تجاه التصرفات الإسرائيلية.

فقد اعتبر بيان للخارجية القطرية أن "هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وللقانون الدولي والإنساني".

وأكد البيان أن "مثل هذه الممارسات الإسرائيلية الخطيرة يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت فجر اليوم ببلدة بيت دجن في ريف دمشق، واشتبكت مع الأهالي ثم قصفت البلدة، مما أسفر عن سقوط 13 قتيلا سوريا وجرحى، ولا يزال البعض تحت الأنقاض، وفي وقت لاحق اليوم شيع أهالي بلدة بيت جن ضحايا التوغل الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة.

من جانبها، اعتبرت الخارجية الأردنية التوغل الإسرائيلي "انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي يعد "تصعيدا استفزازيا خطيرا لن يسهم إلّا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة".

وشدد على "ضرورة وقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تُعدّ انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974".

وجدد المجالي التأكيد على وقوف بلاده مع سوريا "وأمنها واستقرارها وسيادتها"، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية، حسب قوله.