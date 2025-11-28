أخبار|سريلانكا

عشرات القتلى بانهيارات أرضية بسبب أمطار غزيرة في إندونيسيا وسريلانكا

TOPSHOT - Rescuers wade through flood waters by holding a rope in their effort to evacuate residents who are trapped at their houses in Padang, West Sumatra province on November 27, 2025.
محاولة إنقاذ محاصرين وسط مياه الفيضانات في بادانغ بسومطرة الغربية (الفرنسية)
Published On 28/11/2025
|
آخر تحديث: 10:26 (توقيت مكة)

حفظ

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا وسريلانكا بسبب هطول أمطار موسمية غزيرة أغرقت منازل وحقولا زراعية وطرقا رئيسية في أجزاء مختلفة من البلدين.

فقد ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في 3 أقاليم بجزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 100 قتيل و98 مفقودا حتى صباح اليوم الجمعة، حسب أرقام السلطات.

وسُجل أكبر عدد من القتلى في إقليم سومطرة الشمالية. وبدأ الجيش الإندونيسي تسيير رحلات جوية لنقل معونات عاجلة بعد أن قطعت السيول طرقا رئيسية بين أقاليم الجزيرة، وهدمت مياه الأنهار المتدفقة عددا من الجسور البرية المهمة.

كذلك تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في إقليم آتشه، المقاطعة الواقعة في أقصى غربي إندونيسيا، مما أدى إلى حدوث انزلاقات تربة وإجلاء نحو 1500 شخص، وفقا لوكالة الكوارث المحلية.

وانقطعت أيضا خدمات الكهرباء في أجزاء من المقاطعة، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق من الشهر، قتل 38 شخصا في انزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة وسط جزيرة جاوة، في حين لا يزال نحو 13 شخصا مفقودين.

وتعرضت إندونيسيا، إلى جانب ماليزيا وتايلند المجاورتين، لأمطار غزيرة تسببت في مقتل العشرات في مختلف أنحاء المنطقة في الأيام الأخيرة.

A resident wades through a flooded street after heavy rains in Malwana on the outskirts of Colombo on November 28, 2025. (Photo by Ishara S.KODIKARA / AFP)
الأمطار الغزيرة تسببت في تعطيل الحركة على مشارف العاصمة السريلانكية كولومبو (الفرنسية)

انهيارات في سريلانكا

وفي سريلانكا، قال مسؤولون إن السلطات أغلقت المكاتب الحكومية والمدارس اليوم الجمعة مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في جميع أنحاء البلاد إلى 56، في حين تضرر أكثر من 600 منزل.

وبدأت سريلانكا في التعامل مع الطقس القاسي الأسبوع الماضي، وتفاقمت الظروف أمس الخميس بهطول أمطار غزيرة أغرقت المنازل والحقول والطرق، وتسببت في حدوث انهيارات أرضية في جميع أنحاء البلاد.

إعلان

وقتل أكثر من 25 شخصا أمس في انهيارات أرضية في مناطق زراعة الشاي الجبلية الوسطى في بادولا ونوارا إيليا، التي تقع على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي العاصمة كولومبو.

وهناك 21 شخصا آخرون في عداد المفقودين و14 مصابا في منطقتي بادولا ونوارا إيليا، وفقا لمركز إدارة الكوارث الحكومي. وتوفي آخرون في انهيارات أرضية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وبسبب الأمطار الغزيرة، فاضت معظم الخزانات والأنهار، مما أدى إلى إغلاق الطرق.

وأوقفت السلطات قطارات الركاب وأغلقت الطرق في أجزاء كثيرة من البلاد بعد سقوط الصخور والطين والأشجار على الطرق وخطوط السكك الحديدية، التي غمرتها المياه أيضا في بعض المناطق.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان