عشرات القتلى بانهيارات أرضية بسبب أمطار غزيرة في إندونيسيا وسريلانكا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا وسريلانكا بسبب هطول أمطار موسمية غزيرة أغرقت منازل وحقولا زراعية وطرقا رئيسية في أجزاء مختلفة من البلدين.

فقد ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في 3 أقاليم بجزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 100 قتيل و98 مفقودا حتى صباح اليوم الجمعة، حسب أرقام السلطات.

وسُجل أكبر عدد من القتلى في إقليم سومطرة الشمالية. وبدأ الجيش الإندونيسي تسيير رحلات جوية لنقل معونات عاجلة بعد أن قطعت السيول طرقا رئيسية بين أقاليم الجزيرة، وهدمت مياه الأنهار المتدفقة عددا من الجسور البرية المهمة.

كذلك تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في إقليم آتشه، المقاطعة الواقعة في أقصى غربي إندونيسيا، مما أدى إلى حدوث انزلاقات تربة وإجلاء نحو 1500 شخص، وفقا لوكالة الكوارث المحلية.

وانقطعت أيضا خدمات الكهرباء في أجزاء من المقاطعة، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق من الشهر، قتل 38 شخصا في انزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة وسط جزيرة جاوة، في حين لا يزال نحو 13 شخصا مفقودين.

وتعرضت إندونيسيا، إلى جانب ماليزيا وتايلند المجاورتين، لأمطار غزيرة تسببت في مقتل العشرات في مختلف أنحاء المنطقة في الأيام الأخيرة.

انهيارات في سريلانكا

وفي سريلانكا، قال مسؤولون إن السلطات أغلقت المكاتب الحكومية والمدارس اليوم الجمعة مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في جميع أنحاء البلاد إلى 56، في حين تضرر أكثر من 600 منزل.

وبدأت سريلانكا في التعامل مع الطقس القاسي الأسبوع الماضي، وتفاقمت الظروف أمس الخميس بهطول أمطار غزيرة أغرقت المنازل والحقول والطرق، وتسببت في حدوث انهيارات أرضية في جميع أنحاء البلاد.

وقتل أكثر من 25 شخصا أمس في انهيارات أرضية في مناطق زراعة الشاي الجبلية الوسطى في بادولا ونوارا إيليا، التي تقع على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي العاصمة كولومبو.

وهناك 21 شخصا آخرون في عداد المفقودين و14 مصابا في منطقتي بادولا ونوارا إيليا، وفقا لمركز إدارة الكوارث الحكومي. وتوفي آخرون في انهيارات أرضية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وبسبب الأمطار الغزيرة، فاضت معظم الخزانات والأنهار، مما أدى إلى إغلاق الطرق.

وأوقفت السلطات قطارات الركاب وأغلقت الطرق في أجزاء كثيرة من البلاد بعد سقوط الصخور والطين والأشجار على الطرق وخطوط السكك الحديدية، التي غمرتها المياه أيضا في بعض المناطق.