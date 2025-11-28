شهيد بخان يونس والاحتلال يواصل قصفه وخروقاته

أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد مواطن فلسطيني بنيران مسيّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس بجنوبي قطاع غزة.

وقد قال مراسل الجزيرة إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس، في وقت أطلقت فيه مروحيات الاحتلال نارا مكثفا على تلك المناطق.

من جانبها أفادت مصادر فلسطينية بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها في عرض بحر خان يونس أيضا، يأتي ذلك في وقت شنّ فيه جيش الاحتلال غارات جوية على المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح.

وبالتزامن مع هذه التطورات، وثّق مركز غزة لحقوق الإنسان ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 535 خرقا، أسفرت عن استشهاد 350 فلسطينيا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

انتهاكات وضحايا

وقال المركز في بيان له اليوم الجمعة إن الانتهاكات شملت القصف الجوي والمدفعي والتوغلات البرية واستهداف المدنيين، إلى جانب تقييد إدخال المساعدات الإنسانية ومنع الحركة والسفر، مما أدى إلى استشهاد 198 شخصًا من الفئات الأكثر ضعفا، بينهم 130 طفلا و54 امرأة و14 مسنا.

وأفاد بأن عدد المصابين بلغ 889 جريحا، تشكل الإصابات في صفوف الأطفال والنساء والمسنين نسبة 60.6% منها، مؤكدًا أن الاحتلال لم يلتزم بخريطة الانسحاب المتفق عليها، وداعيًا إلى ضرورة فرض رقابة دولية حقيقية على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وضمان الحقوق الأساسية لسكان القطاع.

اتفاق وخروقات

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في العاشر من الشهر الماضي، أعقبه عقد قمة دولية للسلام في الشرق الأوسط بمدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تم التوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار وسط ترحيب دولي واسع.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بلا هوادة، رغم وقف إطلاق النار.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تواصل سياساتها الوحشية من خلال تقييد الوصول إلى المساعدات والخدمات الأساسية.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل ألحقت بالفلسطينيين في قطاع غزة أضرارا مدمرة عبر ارتكابها الإبادة الجماعية وعامين من القصف المتواصل والتجويع الممنهج المتعمّد.