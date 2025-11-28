عودة تدريجية لمظاهر الحياة في غينيا بيساو بعد الانقلاب

استعادت العاصمة بيساو اليوم الجمعة، بعض مظاهر الحياة الطبيعية مع تراجع الانتشار العسكري وعودة حركة المرور والأنشطة التجارية، غداة إعلان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة تعيين جنرال على رأس مرحلة انتقالية يفترض أن تستمر عاما واحدا.

وأفادت تقارير صحفية باستئناف حركة السيارات، وعودة حركة المشاة إلى طبيعتها في حين فتحت المتاجر والمطاعم والأعمال التجارية الصغيرة أبوابها مع تقليص الإجراءات الأمنية والوجود العسكري في العاصمة.

وكان الجيش قد أعلن، الأربعاء، الإطاحة بالرئيس عمر سيسكو إمبالو والسيطرة على البلاد بالكامل، إضافة إلى تعليق العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني ولم تُعلن نتائجها بعد.

وفي اليوم التالي، عيّن قادة الانقلاب رئيس أركان القوات البرية الجنرال هورتا نتام رئيسا للقيادة العسكرية العليا، مكلفا باستعادة النظام وتأمين انتقال سياسي. وأصدر نتام، اليوم الجمعة، مرسوما بتعيين وزير المالية السابق إيليديو فييرا تيه رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية.

وقد رفع الجيش أمس الخميس، حظر التجول الليلي الذي فُرض في اليوم السابق، وأعلن إعادة فتح جميع النقاط الحدودية التي أُغلقت منذ ظهر الأربعاء، إضافة إلى إصدار أوامر بإعادة فتح المدارس والأسواق والمؤسسات الخاصة "فورا"، في خطوة تعكس استقرارا نسبيا على الرغم من الانقلاب.

ومساء الخميس، وصل الرئيس المنتهية ولايته إمبالو إلى السنغال على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، بعد أن ظل مكانه مجهولا منذ إعلان الانقلاب.

وكان إمبالو قد صرح لوسائل إعلام فرنسية بأنه اعتُقل من قبل جنود قرب القصر الرئاسي وسط دوي إطلاق نار.

في المقابل، أكد زعيم المعارضة فرناندو دياس، أمس الخميس، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واتهم إمبالو بـ"تدبير الانقلاب" لتجنب إعلان خسارته.

ويُعد هذا الانقلاب أحدث حلقة في سلسلة الانقلابات التي شهدتها منطقة غرب أفريقيا، حيث تواجه الديمقراطية تحديات متزايدة بسبب انتخابات متنازع عليها، وهو ما يرى محللون أنه قد يشجع تدخل الجيوش في السياسة.

وأدانت عدة هيئات دولية وأفريقية الانقلاب، بينها الاتحاد الأفريقي، في حين قالت الأمم المتحدة إنها تتابع الوضع في غينيا بيساو "بقلق بالغ".