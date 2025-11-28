عاجل | مصدر في الجيش السوداني للجزيرة: قواتنا تصدت لهجوم للدعم السريع على مدينة بابنوسة

أفاد مصدر في الجيش السوداني للجزيرة بأن مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان تتعرض لقصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيرة، في حين قالت شبكة أطباء السودان، إن قوات الدعم السريع حوّلت مستشفى مدينة النهود إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح المصدر في الجيش السوداني استمرار القوات في مواجهة الهجمات.مؤكدا أن الجيش يتصدى للهجوم الذي تشنه قوات الدعم السريع على المدينة.

بدورها، أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر أن من سماها "لمليشيا المتمردة" اغتالت مدير مكتب وكالة السودان للأنباء داخل منزله بحي الدرجة بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء السوداني ما حدث في دارفور بأنه جرائم غير مسبوقة، مؤكدا أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب.

وكان مصدر عسكري قال للجزيرة إن بلدة كرتالا بولاية جنوب كردفان شهدت، أمس الخميس، اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية المتحالفة مع قوات الدعم السريع.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش تمكن من وقف تقدم القوات المهاجمة ونجح في صدّ هجوم واسع شنّته الحركة بمساندة فصائل من قوات الدعم السريع، في وقت تتوسع فيه المعارك جنوب البلاد بالتزامن مع اشتداد الضغط الدولي لإقرار هدنة إنسانية.

ومنذ أسابيع، تشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، ضمن حرب اندلعت في أبريل/نيسان 2023، تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

واليوم، قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع حولت مستشفى مدينة النهود إلى ثكنة عسكرية ومركز قيادة منذ اجتياح المدينة قبل أكثر من 5 أشهر، مما أدى إلى تعطيل دوره في تقديم الرعاية الصحية للسكان.

وأشارت الشبكة إلى تعرض الكوادر الطبية لمضايقات واتهامات بالانتماء للجيش، ما دفع أغلبهم للنزوح القسري، وأدى إلى نقص حاد في العاملين الصحيين.

وأكدت الشبكة أن الخدمات الطبية المتبقية محدودة للغاية، وأن تخصيص قسم الطوارئ بالكامل لمنسوبي الدعم السريع حرم المدنيين من العلاج. وحذرت من أن هذا الوضع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الطبية ويقوض حق المدنيين في الحصول على الرعاية الصحية.

وطالبت الشبكة بانسحاب الدعم السريع من المستشفى وإعادة تأهيله للعمل المدني وتأمين الطواقم الطبية واستعادة الخدمات الصحية الأساسية.

وحتى الآن لم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات، إلا أن قائدها محمد حمدان دقلو اعترف سابقا بوقوع تجاوزات في مدينة الفاشر عقب سيطرتها عليها في أكتوبر الماضي.

وتسيطر قوات الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس باستثناء أجزاء من شمال دارفور، بينما يسيطر الجيش على معظم الولايات الأخرى بما فيها العاصمة الخرطوم. وتفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.