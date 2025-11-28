عاجل,
أخبار

عاجل | الجيش الإسرائيلي: قضينا على أكثر من 30 مسلحا حاولوا الفرار من أنفاق رفح

Published On 28/11/2025
|
آخر تحديث: 12:55 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

