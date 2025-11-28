رئيس وزراء المجر يبحث مع بوتين إمدادات الطاقة وحرب أوكرانيا

أعلن الكرملين أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الجمعة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الزعيمين يعتزمان بحث إمدادات الطاقة والحرب في أوكرانيا، ويعتبر أوربان مقربا من موسكو.

وعلى الرغم من الحرب في أوكرانيا، فإن أوربان حافظ على علاقات وثيقة مع روسيا، ولا تزال المجر تعتمد إلى حد كبير على الطاقة الروسية حتى مع جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد عليها.

تأتي زيارة أوربان إلى موسكو في الوقت الذي تدرس فيه روسيا بيع مصافي النفط الخاضعة للعقوبات التي أثارت مخاوف بشأن نقص الوقود بمختلف أنحاء أوروبا الشرقية.

قال أوربان اليوم الجمعة إنه سيجتمع مع بوتين في موسكو في وقت لاحق اليوم لمناقشة إمدادات النفط والغاز للمجر، وكذلك جهود السلام في أوكرانيا.

وأوضح أوربان أنه حصل مؤخرا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعفاء من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة.