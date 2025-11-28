تضرر قاعدة بايكونور الفضائية الروسية بعد إطلاق مركبة إلى المحطة الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية أن أضرارا لحقت بمنصة إطلاق تابعة لها في قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، بسبب عملية إطلاق مركبة فضاء روسية أمس الخميس.

جاء ذلك بعد إعلان الوكالة أن مركبة فضاء روسية من طراز "سويوز إم إس 28" تقل رائدي فضاء روسيين وآخر أميركي، التحمت بنجاح بمحطة الفضاء الدولية الخميس، وأن الإطلاق تم دون وقوع حوادث.

لكن الوكالة أفادت لاحقا بعد فحص منطقة الإطلاق بأن أضرارا لحقت بمنصة الإطلاق، وأكدت أنه سيجري إصلاح العطل قريبا.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "رصدنا وقوع أضرار في عدد من عناصر منصة الإطلاق. ويجري حاليا تقييم الوضع بمجمع الإطلاق".

وأضافت "جميع العناصر الاحتياطية اللازمة متوفرة للإصلاح، وسيجري إصلاح الأضرار قريبا جدا".

وأكدت الوكالة الروسية أن أفراد الطاقم موجودون على متن المحطة وبصحة جيدة.

ويبقى الفضاء أحد المجالات القليلة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا وسط انهيار شبه كامل للعلاقات بين موسكو وواشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا.