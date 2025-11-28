أخبار|كازاخستان

تضرر قاعدة بايكونور الفضائية الروسية بعد إطلاق مركبة إلى المحطة الدولية

In this grab from a live broadcast run by the Russian Space Agency Roscosmos on November 27, 2025, a Soyuz 2.1a booster rocket with the Soyuz MS-28 spacecraft carrying the Expedition 74 crew of Roscosmos cosmonauts Sergey Kud-Sverchkov and Sergei Mikaev and NASA astronaut Chris Williams, blasts off to the International Space Station (ISS) from the Russian-leased Baikonur cosmodrome in Kazakhstan. (Photo by Handout / Russian Space Agency Roscosmos / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / RUSSIAN SPACE AGENCY ROSCOSMOS" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
لحظة إطلاق مركبة سويوز إم إس-28 الفضائية من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان (الفرنسية)
Published On 28/11/2025
آخر تحديث: 10:16 (توقيت مكة)

أعلنت وكالة الفضاء الروسية أن أضرارا لحقت بمنصة إطلاق تابعة لها في قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، بسبب عملية إطلاق مركبة فضاء روسية أمس الخميس.

جاء ذلك بعد إعلان الوكالة أن مركبة فضاء روسية من طراز "سويوز إم إس 28" تقل رائدي فضاء روسيين وآخر أميركي، التحمت بنجاح بمحطة الفضاء الدولية الخميس، وأن الإطلاق تم دون وقوع حوادث.

لكن الوكالة أفادت لاحقا بعد فحص منطقة الإطلاق بأن أضرارا لحقت بمنصة الإطلاق، وأكدت أنه سيجري إصلاح العطل قريبا.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "رصدنا وقوع أضرار في عدد من عناصر منصة الإطلاق. ويجري حاليا تقييم الوضع بمجمع الإطلاق".

وأضافت "جميع العناصر الاحتياطية اللازمة متوفرة للإصلاح، وسيجري إصلاح الأضرار قريبا جدا".

وأكدت الوكالة الروسية أن أفراد الطاقم موجودون على متن المحطة وبصحة جيدة.

ويبقى الفضاء أحد المجالات القليلة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا وسط انهيار شبه كامل للعلاقات بين موسكو وواشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا.

المصدر: وكالات

