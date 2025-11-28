ترامب يعلن وفاة جندية في هجوم البيت الأبيض ويشدد قيود الهجرة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس وفاة الجندية سارة بيكستروم (20 عاما) من الحرس الوطني لولاية ويست فرجينيا متأثرة بجروحها بعد تعرضها لإطلاق نار قرب البيت الأبيض، في حين لا يزال زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة.

ووصف مسؤولون الهجوم الذي وقع أول أمس الأربعاء على بعد بضعة مبان من البيت الأبيض بأنه "كمين مستهدف".

وأفادت السلطات بأن المشتبه به رحمن الله لاكانوال هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما، وكان قد عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بلده الأصلي، وانتقل إلى الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة توطين بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

ووصف ترامب -الذي كان يتحدث مع القوات الأميركية عبر تقنية الفيديو من منتجعه في فلوريدا بمناسبة عيد الشكر- مطلق النار بـ"الوحش الهمجي"، وأكد أن الهجوم يمثل "عملا شريرا".

وأضاف أن إدارته أمرت بوقف فوري لمعالجة طلبات الهجرة من أفغانستان، وأعلنت مراجعة شاملة لوضع الإقامة الدائمة للمهاجرين من 19 دولة مصنفة "مثيرة للقلق"، بينها أفغانستان وإيران وليبيا واليمن.

وكتب مدير خدمات الجمارك والهجرة جوزيف إدلو على منصة إكس أنه وجّه بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) "لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق".

في الأثناء، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (سي آي إيه) أنه بدأ تحقيقا دوليا في الإرهاب مع ظهور تفاصيل جديدة عن المسلح المشتبه به.

وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه به سافر من ولاية واشنطن الغربية إلى العاصمة قبل تنفيذ الهجوم الذي استخدم فيه مسدسا من نوع "سميث آند ويسون" عيار 357.

وقالت المدعية العامة في واشنطن إن لاكانوال واجه 3 تهم بالاعتداء بقصد القتل قد تتحول إلى جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد وفاة بيكستروم.

وأثارت الحادثة جدلا سياسيا واسعا، إذ تزامنت مع إعلان وزارة الدفاع نشر 500 جندي إضافي في واشنطن رغم حكم قضائي سابق اعتبر نشر قوات الحرس الوطني في العاصمة مخالفا للقانون.