ترامب يطلب المزيد من قاذفات بي-2 الشبحية بعد نجاحها بضرب إيران

أخبر الرئيس دونالد ترامب أفرادا بالجيش الأميركي أمس الخميس أن إدارته طلبت المزيد من القاذفات الشبحية "بي-2 سبيريت" بعد استخدام هذا النوع من الطائرات في الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام.

وقال ترامب "تلك القاذفات الجميلة من طراز بي-2 قضت تماما على الإمدادات النووية المحتملة لإيران".

وأضاف "طلبنا للتو المزيد منها، والسبب في ذلك هو أنها مذهلة للغاية".

وتعد القاذفات الشبحية بي-2 سبيريت التي تصنعها شركة نورثروب جرومان ودخلت الخدمة عام 1997 بالجيش الأميركي، من أبرز أدوات الردع النووي بفضل تصميم "الجناح الطائر" وتقنيات التخفي التي تمكنها من التسلل لضرب أهداف نوعية، فضلا عن قدرتها على التحليق العابر للقارات.

كما تمتاز بقدرتها على حمل أسلحة ضخمة مثل القنابل الخارقة للتحصينات (جي بي يو-57) والأسلحة النووية، مما يجعلها عنصرا أساسيا في عمليات الردع الإستراتيجي.

وبحسب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة دان كين، شارك في عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي 125 طائرة عسكرية، بما في ذلك 7 قاذفات شبحية من طراز بي-2.

وكشف أن القاذفات انطلقت من الولايات المتحدة في رحلة استغرقت 18 ساعة، واتجه بعضها غربا نحو المحيط الهادي "بغرض الخداع"، في حين توغلت فرقة الضربات الرئيسية، المكونة من 7 قاذفات بي-2، في إيران لاستهداف منشآت نطنز وأصفهان وفوردو.

ويمتلك سلاح الجو الأميركي 19 قاذفة شبحية بي-2 سبيريت بعد أن خسر واحدة في حادثة تحطم عام 2008.