ترامب يسعى لوقف الهجرة من دول العالم الثالث بشكل دائم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث حتى يتعافى النظام الأميركي بالكامل.

كما أكد من خلال منشوره على منصة "تروث سوشيال" أنه سيُنهي جميع المزايا والإعانات الفدرالية "لغير المواطنين"، مضيفا أنه "سيجرد المهاجرين الذين يُقوّضون الأمن الداخلي من جنسيتهم، وسيرحل أي مواطن أجنبي يشكل عبئا على الدولة، أو يشكل خطرا على الأمن، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية".

كما هدد بإلغاء ملايين طلبات الدخول الممنوحة في عهد سلفه جو بايدن، و"إبعاد أي شخص لا يُمثل قيمة حقيقية للولايات المتحدة".

وقد أعلن ترامب عن هذه الموافق خلال تهنئته للأميركيين بعيد الشكر، وهاجم خلال المنشور المهاجرين الذين اعتبر أن "معظمهم يعتمد على الرعاية الاجتماعية، أو من دول فاشلة، أو من السجون، أو المصحات العقلية، أو العصابات، أو عصابات المخدرات".

جاءت تصريحات ترامب في أعقاب مقتل جندية من الحرس الوطني أمس الخميس بعد إطلاق النار عليها بالقرب من البيت الأبيض يقول المحققون إنه نفذه مواطن أفغاني، وكان قد عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بلده الأصلي، وانتقل إلى الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة توطين بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وكان ترامب قد أعلن أمس أن إدارته أمرت بوقف فوري لمعالجة طلبات الهجرة من أفغانستان، وأعلنت مراجعة شاملة لوضع الإقامة الدائمة للمهاجرين من 19 دولة مصنفة "مثيرة للقلق"، بينها أفغانستان وإيران وليبيا واليمن.