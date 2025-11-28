بريطانيا تعلن انهيار محادثات الانضمام إلى صندوق الدفاع الأوروبي

أعلنت بريطانيا -اليوم الجمعة- أن محادثات الانضمام إلى صندوق الدفاع التابع للاتحاد الأوروبي (إس إيه إف إي) انهارت، مما يمثل انتكاسة كبرى لجهود إعادة ضبط العلاقات بعد خروج بريطانيا من التكتل، وهي الجهود التي لاقت ترحابا كبيرا بهدف تعزيز دفاعات القارة.

وقال وزير العلاقات الأوروبية في بريطانيا نيك توماس-سيموندز "رغم أنه من المخيب للآمال أننا لم نتمكن من اختتام المناقشات بشأن مشاركة بريطانيا في الجولة الأولى من صندوق الدفاع الأوروبي، فإن صناعة الدفاع في بريطانيا ستظل قادرة على المشاركة في المشروعات من خلال الصندوق بشروط دولة ثالثة".

وأضاف "أُجريت المفاوضات بحسن نية، لكن موقفنا كان واضحا دائما والمتمثل في أننا لن نوقع إلا على الاتفاقيات التي تخدم المصلحة الوطنية وتوفر قيمة مقابل المال".

وسبق أن عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مايو/أيار الماضي، بـ"العصر الجديد" في علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد إبرام اتفاق لإعادة ضبط العلاقات الدفاعية والتجارية التي سمحت لبريطانيا بالتفاوض للانضمام إلى صندوق قيمته 173 مليار دولار لإعادة تسليح أوروبا.

لكن قبل يومين من الموعد النهائي لاختتام المحادثات، قالت بريطانيا إن التوصل إلى اتفاق ليس ممكنا.

وبموجب شروط الصندوق، يجب أن تضمن عقود التوريد ألا تزيد نسبة تكلفة المكونات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي أو من دول مشاركة أخرى مثل أوكرانيا على 35%.