عاجل,
أخبار

الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح متوسطة في حادث عملياتي جنوبي قطاع غزة

Published On 28/11/2025
|
آخر تحديث: 15:56 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان